Zu Jahresende ist bei Versicherungen traditionell die Zeit der Wechsel. Das hat sich auch Visana gesagt. Und sich ebenso für einen neuen Anbieter entschieden. Allerdings nicht für Gesundheits-, sondern für Kommunikationsleistungen: Nach erfolgreichem Pitch im Herbst, wurde die Agentur Bold mit 2023 zur neuen Leadagentur der Berner Krankenkasse. Im Mai geht nun die erste gemeinsame Kampagne an den Start.

Im Fokus der neuen Umsetzungen steht der Claim: «Wir verstehen uns». Denn die Kundennähe ist bei Visana mehr als ein Markenversprechen: Das Unternehmen lebt die Aufmerksamkeit zu und das Verständnis ihrer Versicherten in allen Lebensbereichen. Entsprechend passt sich der Claim in den Sujets den verschiedenen Werten und Versicherungsbedürfnissen an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Frühjahrskampagne von Visana ist ab sofort schweizweit im Einsatz. Mit einer breiten Medienoffensive zeigen sich die Umsetzungen auf verschiedenen OOH- und Dialog-Massnahmen – flankiert von einer breit gefächerten Online-Strategie mit gezielten, nutzerorientierten Digital-Werbemitteln.

Mujinga und Chrigu wieder dabei

In der Frühlingskampagne als auch in Zukunft mit an Bord sind die Markenbotschafter von Visana. Zu viel sei aber noch nicht verraten: Ab Juni startet eine spezielle Aktivierungskampagne rundum Sprint-Weltmeisterin Mujinga Kambundji und Schwingerkönig Chrigu Stucki, wie die Agentur geheimnisvoll angkündigt.

Verantwortlich bei Visana: Maurizio Della Mura (Leiter Customer Journey Management), Esther Trüssel (Spezialistin Marketingkommunikation), Franziska Lehmann (Spezialistin Marketingkommunikation), Matthias Lanz (Spezialist Marketingkommunikation), Michèle Leu (Spezialistin Onlinemarketing); verantwortliche Agentur: Bold; Fotografie: Simon Opladen; Mediaagentur: TW Media, Attackera. (pd/cbe)