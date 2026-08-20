Publiziert am 20.08.2026

Visavis ist aus der Transformation der «Branchen Versicherung» entstanden und positioniert sich als Spezialistin für Unternehmens- und Personenversicherungen seit 1902, mit Fokus auf UVG und KTG.

Die Kampagne spielt mit der Doppeldeutigkeit von «versichern»: Verschiedene Berufsgruppen wie Optikerinnen, Notare oder Programmiererinnen werden bei ihrer Arbeit gezeigt, dazu die Zeile «Wir versichern, versichern und versichern Sie».

Die Sujets erscheinen mehrsprachig und sind über Tram, Print, Online-Banner sowie Mailings im B2B- und B2C-Bereich im Einsatz. (pd/cbe)