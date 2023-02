Thjnk Zürich

Vom einfachsten Sport der Welt

Ochsner Sport fokussiert sich unter dem Markenclaim «Die Schweiz ist unser Sportplatz» in der Kommunikation auf vier Sportarten. Zwei davon werden in einer dualen Frühlingskampagne in Szene gesetzt. Im ersten Teil wird Running zelebriert, einen Monat später folgt eine Bike-Kampagne.

