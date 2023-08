Bold: Vom Höhenmeter und Pausen machen

Was leistet Schweizer Wanderwege?

«Die Schweizer Wanderwege machen alles für die Wege», schreibt der Verband in seiner Kampagne. Doch was bedeutet das konkret? Andrea Boillat führt aus: «Wir sind vom Bundesamt für Strassen dazu beauftragt, die Kantone bei der Planung, dem Bau und dem Unterhalt der Wanderwege zu unterstützen. Während die Umsetzung Sache der Kantone ist, koordinieren wir auf nationaler Ebene.» Die Kantone geben ihre Aufgaben oft an die Gemeinden oder an die kantonalen Wanderweg-Fachorganisationen weiter. Letztere gehören wiederum zum Verband Schweizer Wanderwege. «In vielen der kantonalen Wanderweg-Fachorganisationen übernehmen freiwillige Helferinnen und Helfer das Anbringen und Instandhalten der Wanderwegsignalisation. Zuweilen führen sie auch einfache Unterhaltsarbeiten durch», so Andrea Boillat.

Seit Mitte der 1980er-Jahre sind die Anlage und die Erhaltung des Wanderwegnetzes in der Bundesverfassung verankert. Weltweit ist das einzigartig. Der Dachverband trägt mit seinen Förderinstrumenten wie dem Wanderweg-Fonds direkt zur Attraktivität und Qualitätssteigerung des Wanderwegnetzes bei. Die Schweizer Wanderwege erarbeiten zudem Fachgrundlagen, Arbeitshilfen und Ausbildungsmaterial für die Verantwortlichen in den Kantonen und unterstützen sie bei der Verwaltung von Geodaten. Die Bereitstellung von Informationen zum Wandern in der Schweiz sowie die Sensibilisierung und die Inspiration der Wandernden gehören ebenfalls zu den Aufgaben des Verbands. Darüber hinaus setzen sich die Schweizer Wanderwege auf politischer Ebene für die Anliegen der Wanderinnen und Wanderer ein. Möglich ist dies nebst der Unterstützung des Bundesamts für Strassen (Astra) nur durch die finanziellen Beiträge von Mitgliedern, Gönnerinnen und Gönnern sowie Firmen.