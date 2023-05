In der neuen Sommerkampagne rückt Wirz das breite Angebot der Migros-Produkte ins Rampenlicht, wie es in einer Mitteilung heisst. In der Migros gibt es allein 180 verschiedene Sorten Glace. Und auch in vielen anderen Bereichen ist die Kompetenz gross. Zum Beispiel bietet die Migros eine breite Auswahl an alkoholfreien sowie Trendgetränken. Sie hat auch eine umfassende Auswahl für nachhaltiges Grillieren: vom Gemüse über V-Love bis zum M-Check für Fleisch und Fisch.



In 26 verschiedenen Sujets will die Migros Lust auf Sommer machen, unter anderem durch die knallige Bildsprache, heisst es weiter. Die Headlines sollen mit einer Prise Migros-Humor die jeweilige Sommerkompetenz auf den Punkt bringen.

Die Sommerkampagne läuft aktuell auf allen gängigen digitalen und nicht digitalen Kanälen wie DOOH und OOH, als Display und Bumper-Ads und als Inserate. «Auf TV-Spots haben wir zugunsten von mehr Sujets verzichtet, sonst könnten wir der grossartigen Sommervielfalt der Migros nie gerecht werden», so Caspar Heuss, ECD bei Wirz.

