Silverspot: Vom Mut, den Mund aufzumachen

Mit der Ex, der Mutter der Freundin oder dem Chef auf ein Festival gehen – wer traut sich das schon? «Unser Kunde CH Media hat uns beauftragt, für Stimorol einen Spot zu produzieren, in dem das Festival vermarktet wird», lässt sich Remo Civatti, Managing Director von Silverspot, in einer Mitteilung zitieren: «Wir haben uns überlegt, wie wir das am besten kurz und knapp umsetzen und gleichzeitig Aufmerksamkeit erzeugen können – und nur so viel: Wir freuen uns über das Ergebnis.»

Silverspot-Creative Director Nicolas Vonlanthen ergänzt: «Wir haben eine gute Vorlage bekommen. Allein schon die Vorstellung, mit der Ex oder der Mutter der Freundin auf ein Festival zu gehen, lässt den einen oder anderen aufhorchen – und das ist ja das Ziel.»

Der Spot läuft auf allen CH-Media-Radiostationen. (pd/tim)