Heimat Zürich: Vom Sauwetterli und Zügelstressli

Zürich zeigt Business-Kunden den «Vokuhila»

Zürich Tourismus will mit «Business in the front. Party in the back.» Eventplaner in Deutschland ansprechen.

Zürich Tourismus will mit dem Claim «Business in the front. Party in the back.» Eventplanerinnen und Eventplaner in Deutschland ansprechen. Die Kampagne zieht mit einem Augenzwinkern den Vergleich zu einem Haarschnitt.