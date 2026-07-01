Serviceplan: Vom Schadensfall zum Lebensmoment

Publiziert am 01.07.2026

Die neue Plattform «Sicher geht das» soll laut Mitteilung weg von der reinen Schadensabsicherung und hin zu einer Positionierung als Begleiterin bei persönlichen Entscheidungen führen. Im Zentrum stehen dabei grosse und kleine Lebensmomente, in denen Menschen etwas wagen, verändern oder neu beginnen. In Deutschland richtet sich die Kampagne neben Endkundinnen und -kunden auch an die Vertriebspartner von Helvetia, für die «Sicher geht das» als Antwort auf die Lebenswünsche ihrer Kundschaft positioniert wird. Entwickelt hat die Plattform Serviceplan Suisse, Teil des House of Communication Zurich, das die Marken Serviceplan, Plan.Net und Mediaplus unter einem Dach vereint.

Dem eigentlichen Kampagnenstart ging eine nicht gebrandete Teaser-Phase voraus, die Aufmerksamkeit erzeugen sollte, ohne den Absender preiszugeben.

Mit der Auflösung am 1. Juli wird die Marke nun mit einer mehrfarbigen visuellen Identität sichtbar, die sich laut Agentur vom Wettbewerb abheben soll. Markus Bucheli, Head of Marketing & Market Communication bei Helvetia, begründet den gestalterischen Ansatz so: «Unsere visuelle Vielfalt steht für die vielen Lebenswege unserer Kundinnen und Kunden – und für eine Haltung, die tief in der Schweiz verankert ist: Wir geben Sicherheit, die Mut macht.»

Die Plattform soll dabei nicht auf eine einzelne Kampagne beschränkt bleiben, sondern als langfristiges, integriertes System für Markenwerbung, Produktkommunikation, Employer Branding und Sponsoring dienen. Marc Hallauer, Head of Branding & Advertising bei Helvetia, sagt dazu: «Mit dem integrierten, internationalen Ansatz legen wir ein starkes Fundament für eine starke neue Marke. Die vielseitig adaptierbare Kampagnen-Systematik ermöglicht uns, passgenau in unterschiedlichen Märkten zu kommunizieren und dabei gleichwohl Durchgängigkeit sicherzustellen.»

Über den Sommer ist zunächst eine breit ausgesteuerte Image- und Awareness-Kampagne vorgesehen. Anschliessend soll «Sicher geht das» bis Ende 2026 in einem Always-on-Ansatz über alle relevanten Mediengattungen weitergeführt werden – darunter TV, Out-of-Home, Digital-out-of-Home, Print, Social Media und Online-Formate.

Raul Serrat, Chief Creative Officer von Serviceplan, fasst den strategischen Anspruch zusammen: «Mit ‹Sicher geht das› haben wir eine Plattform entwickelt, die den Markenkern von Helvetia einfach, anschlussfähig und langfristig aktivierbar macht. Die Kampagne verbindet die relevante strategische Idee des Empowerments mit einer flexiblen kreativen Systematik, sie gibt der neuen Marke über alle Kanäle hinweg eine eigenständige, wiedererkennbare Stimme.»

Die neue Markenplattform folgt auf die Fusion von Helvetia und Baloise, in deren Zuge die Helvetia Baloise Holding bereits im Februar 2026 einen neuen, einheitlichen Markenauftritt eingeführt hatte (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)