Die Kampagne startet, womit die meisten enden, nämlich mit einem sogenannten Blooper-Spot, also einem lustigen Zusammenschnitt von Outtakes. Es folgt ein klassischer Trailer sowie statische Sujets zur Bekanntmachung und zehn längere und kürzere TV-, Online- und Social-Spots im weiteren Verlauf der Kampagne. Und selbstverständlich wird diese auch an den über 170 Lidl Verkaufsstellen in der Schweiz zu entdecken sein. Man darf also gespannt sein.

Verantwortlich bei Lidl Schweiz: Raphael Werner, Nicolas Cadonau, Jasmin Marty: verantwortlich bei KOMET: Corinne Hert (Client Service Director), Sascha Michael Schilt (Berater), Jeff Gerber (CD), Daniel Müller (Konzept/Text), Claudio Parente (AD), Cyril Sollberger (Grafik), Timo Brandt (DTP); Fotos: Cyril Matter; Filmproduktion: Manifesto Films, Zürich; Reto Salimbeni (Director), Shannon Mildon (Producer), Michelle Bucher (Producer) Tilman Cluss (Editor), Andy Jenny (VFX). Tonstudio: Dub Dub; Mediaagentur: Havas Media. (pd/wid)