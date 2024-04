Initiiert von Fragile Suisse, einer Organisation, die sich für Menschen mit Hirnverletzungen und deren Angehörige einsetzt, zielt diese Kampagne darauf ab, die Öffentlichkeit über die Fragilität des Gehirns und die Bedeutung von Hirnverletzungen aufzuklären – ein Thema, das trotz über 130’000 Betroffenen in der Schweiz wenig Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung hat. Das schreibt die Agentur am Flughafen in einer Medienmitteilung.

Zum Weltschlaganfalltag vom 29. Oktober startete Fragile Suisse seine Sensibilisierungsaktion: Ein Teil der Informationen im Briefmailing wurde absichtlich unscharf gestaltet, um die Auswirkungen einer Hirnverletzung beim Lesen spürbar zu machen.

Was ursprünglich als einfacher Streuwurf gedacht war, entwickelte sich zu einer umfassenden Kampagne, die nicht nur Aufmerksamkeit erregte, sondern auch das Wissen und Verständnis für die Anzeichen und Folgen von Schlaganfällen förderte.

Als Werbemittel für die Kampagne kommen neben Streuwurf und adressiertem Mailing auch Plakate, ePanels, Inserate und Landingpage zum Einsatz. Die Kampagne läuft ab sofort und bis auf weiteres.