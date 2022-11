Wie oft schon haben wir wertvolle Zeit bei der Suche nach dem verlorenen Schlüsselbund oder beim vierten Mal Snoozen am Morgen vergeudet? Alltägliche Dinge lassen uns im Kreis drehen, während wir uns doch in der genau gleichen Zeit auch finanziell und damit langfristig für die Zukunft absichern könnten. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Diesen Umstand stellen die Mobiliar und Jung von Matt Limmat laut eigenen Angaben ins Zentrum der neusten Vorsorgekampagne. Unter dem Claim «Lange gut leben geht ganz schnell» würde man so erfahren, dass eine Vorsorgeberatung in etwa so lange dauert, wie sechs wohlüberlegte Schachzüge oder das wiederholte Abwischen von Babyspucke. Die Kampagne setze so die unzähligen Stunden, die im Leben an sinnlose Dinge verloren gehen, in Relation zur «einfachen und schnellen» Vorsorgeberatung.

Die Kampagne besteht aus Online-Spots, OOH-Assets und läuft auf Social-Media-Kanälen wie Instagram, Facebook, TikTok und LinkedIn. In den drei Online-Spots erlebe man Alltagssituationen der Zeitverschwendung, in denen sich – jetzt mal ehrlich – jede und jeder wiedererkenne. Diese verlorene Zeit würden die Mobiliar und Jung von Matt Limmat auf textlicher Ebene 1:1 in Beratungszeit umsetzen. «Anstatt sich also stundenlang durch Social Media zu swipen, könnten wir die Zeit auch genauso gut unkompliziert in unsere Vorsorge investieren», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Die Kampagne läuft seit dem 31. Oktober in Deutsch, Französisch und Italienisch in der ganzen Schweiz.

Verantwortlich bei die Mobiliar: Amanda Bickel, Sarah Pittet (beide Marketing Communication Managerin), Caroline Bleuer (Digital Campaign Managerin), Fabian Buser (Leiter Digitale Kampagnen und Conversion); verantwortlich bei Jung von Matt Limmat: Luca Schneider, Cedric Fuchs (Art Direction), Winfried Schneider (Text), Pascal Baumann (Creative Direction), Tina Mons, Andrea Braschler, Fabienne Weidmann (Beratung), Annette Häcki (Managing Creative Director), Stefan Naef (Managing Partner), Cyrill Hauser (Managing Partner); Externe Partnerinnen und Partner: verantwortlich bei Blish: Fabrizio Rutishauser (Fotografie und Bildbearbeitung), Desirée Lanz (Reinzeichnung), Roman Aebi (Animation); verantwortlich bei Mygosh: David Aufdembrinke (Regie), Ilonka Galliard, Lamar Hawkins, Natali Sussman (Executive Producers), Ulrich Kirchner (Producer), Felix Strop (Director of Photography), Perkypark (Music), Xavi Santolaya (Colorist), Myriam Kaelin (Production Design); verantwortlich bei Mediaschneider: Timo Bendel (Senior Media Consultant). (pd/tim)