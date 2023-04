Digitec Galaxus: Vom Youtube-Finanzguru oder dem Insta-Model

Genau wie im TV-Werbeblock buhlen auch in den sozialen Medien alle möglichen Kräfte um die Views der Zuschauerinnen und Zuschauer. Grund genug für Galaxus, an der schönen Fassade der Insta-und TikTok-Welt zu kratzen und sich im selben Zug auch gleich Youtube-Werbeformate vorzunehmen, wie der Onlinehändler in einer Mitteilung schreibt.

Die Erscheinung und Längen der Spots wurden alle eigens auf die Sehgewohnheiten und Aufmerksamkeitsspanne der jeweiligen Plattform optimiert. Ob also Youtube-Finanzguru, TikTok-Yogaqueen oder Insta-Model: Alle Spots sind so produziert, dass der Bruch die Zuschauerinnen und Zuschauer kanalgerecht erwischt und sie am Ende mitsamt der vermeintlichen Internet-Stars immer hart im echten Leben landen.

Zu sehen ist die neue Kampagne ab sofort bis 14. Mai im gesamten deutschsprachigen Raum auf Youtube, Instagram, Facebook und TikTok.

Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (Chief Marketing Officer), Flurin Spring (Creative Director, Art Director), Ursina Grimm (Head of Brand Management), Eva Lipecki (Projektleitung, Brand Management) Julian Stauffer (Art Direction), Luca Giugliano (Digital Marketing & Media Planing), Cédric Feusi (Digital Marketing & Media Planing); Filmproduktion: Plan B Film (Produktionsfirma), Jessica Sonderegger (Producer), Chris Niemeyer, Niels Vije, Ali Tseme (Konzept), Chris Niemeyer & Jessica Sonderegger (Drehbuch), Chris Niemeyer (Regie), Nico Drechsel (Kamera), Christoph Menzi (Schnitt), Patrischa Freuler (Colorgrading), Frederik Bauer (Visuelle Effekte / Grafik-Animation), UKO - The Audio Suite (Audio-Postproduktion). (pd/wid)