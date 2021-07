Andy Was Right

In der Micro-Influencer-Kampagne für Viita werden Themen wie Menstruation oder Blasenschwäche angesprochen.

Viita ist ein kanadischer Anbieter für absorbierende Unterwäsche. Andy Was Right unterstützt den Brand mit einer Micro-Influencer-Kampagne, in der Themen wie Menstruation oder Blasenschwäche aktiv angesprochen werden.