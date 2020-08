Esther überquert den tosenden Bergbach und freut sich, wie man es sich sonst nur von Profisportlerinnen und Profisportlern an grossen Wettbewerben gewöhnt ist. Doch eben auch jede Hobbysportlerin und jeder Hobbysportler kennt sie: Die kleinen persönlichen Erfolge, die umso mehr Spass in den Sport bringen und uns zu mehr anspornen. Denn genau darum geht es in der aktuellen Kampagne von SportXX. Man muss keine Profisportlerin oder kein Profisportler sein, der gerade einen Weltrekord bricht, um Spass an der Bewegung zu haben, heisst es in einer Mitteilung. Im Vordergrund stehen die kleinen grossen Erfolgsmomente. In der neuen Imagekampagne setzen SportXX und Jung von Matt/Limmat diese Momente in Szene. Dabei gilt nach wie vor die Devise: Wir nehmen den Spass ernst.

Alles für den persönlichen Sporterfolg

Der TV-Spot aus dem Themenbereich Trekking begleitet die Hobbysportlerin Esther bei ihrem sportlichen Erfolg in den Bergen. Ebenfalls mit dabei: Die kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SportXX, die genau wissen, was ihre Kundinnen und Kunden brauchen und sie sprichwörtlich bis auf die Wanderwege der Alpen begleiten.



Flankiert wird der TVC durch digitale Massnahmen und klassische Anzeigenformate. Die Kampagne läuft ab Ende August 2020 schweizweit in drei Sprachen.



Verantwortlich bei SportXX: Nadja Agreda (MarKom SportXX); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Lorenz Clormann, Hanja Heuss (Creative Direction); verantwortlich bei Stories: Michèle Seligmann (Executive Producer), Marc Wilkins (Director).