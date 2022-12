Schroten: Von der Verantwortung gegenüber der Natur

Es müssen nicht immer gleich der Mount Everest, der K2 oder die Gipfel Patagoniens sein: Das nächste Abenteuer liegt direkt vor der Haustür. Und zwar vor jeder Haustür. Dies zeigt eine Kampagne des Schweizer Bergsportausrüsters Mammut zum International Mountain Day 2022.



«Das, was ganz nahe bei uns zuhause liegt, geht oft vergessen», wird der Urner Bergsteiger Dani Arnold in einer Mitteilung vom Sonntag zitiert. «Ich finde es spannend, den Leuten zu zeigen, dass an einem Dreitausender mehr Abenteuer dahinterstecken kann als an einem Achttausender.»

Im Film wagt er sich an die erstmalige Überschreitung vom Gross Windgällen zum Gross Ruchen und trifft zwischen Schächen- und Maderanertal auf «viel, viel anspruchsvolleres Gelände als in den grossen Nordwänden». So anspruchsvoll, dass die Aufgabe beim ersten Versuch nicht bewältigt werden kann: In der Hälfte der Tour müssen Arnold und sein Begleiter André von Rotz abbrechen. Auch das ein Learning: Manchmal ist umdrehen schlauer.



Für die österreichische Freeskierin Nadine Wallner, Weltmeisterin von 2013 und 2014, muss kein Schnee liegen, um sportlich herausgefordert zu werden. Die polysportive Arlbergerin nimmt’s wie’s kommt: Während sie auf die weissen Hänge wartet, nutzt sie das heimische Terrain für eine abenteuerliche Trailrunning-Session, die hoch oben in den Felsen endet.



Die Felsen sind auch Madeleine Copes Heimat: Statt in den Alpen, klettert sie gemeinsam mit der Sportfotografin Lena Drapella an der Steilküste von North Wales und säubert dort die klassischen Kletterrouten für britische Hobbysportlerinnen und -sportler. «Ich versuche, so wenig wie möglich zu reisen, und all das, was ich am Klettern schätze, so nah wie möglich an meinem Zuhause zu finden – so wie hier am Meer.»



Gemeinsam stehen die Athletinnen und Athleten ein für den Respekt und die Verantwortung gegenüber der Natur und formulieren zum International Mountain Day 2022 einen Appell dafür, sich verantwortungsvoll in der Natur zu bewegen. Die Aufforderung der internationalen Kampagne ist so simpel wie deutlich: «Protect the playgrounds you love. Join us in giving back for International Mountain Day on December 11.»

Die fünf Filme werden seit 5. Dezember via Mammut Journal und dem Newsletter, sowie den Social-Media-Kanälen verbreitet und auf dem Kampagnenhub mammut.com/IMD zu sehen sein.

Verantwortlich bei Mammut: Carla Gallati, Moritz Hochleitner (Project Lead), Matt Hundhammer (Content Lead), Ashleigh Maxwell (Creative Content Editor); verantwortlich bei Schroten: Adrian Schräder (Text, Konzept & Gesamtverantwortung), Niels Schäfer (Konzept), Filmproduktion: Mattogrosso GmbH, Benjamin Weiss (Produzent), Dom Bush, Tom Gibbons (Kamera), Jessie Fischer (Schnitt). Color Grading: Unsere Farben GmbH, Roger Sommer. Musik & Tonmischung: Studio Dobozi. Service Produktion Wales: Land & Sky Media. Bergführer Uri: Martin Echser. Bergführer Wales: Angus Kille. Fotografie: Lena Drapella, Tom Gibbons. (pd/cbe)