Sir Mary: Von Dingen, die Yallo nicht kann

Die Launch-Kampagne zur neuen Yallo-Positionierung verspricht nichts, was Yallo nicht halten kann. Anstatt das Angebot künstlich aufzublasen, bekennt sich die neue Kampagne selbstbewusst zu Dingen, die Yallo nicht kann. Dafür bleibt das Leistungsversprechen umso besser hängen: Yallo kann Mobile, Internet und TV.

Der Kniff, die Botschaft über eine negative Dramatisierung einzuleiten, schafft Raum für humorvolle, schräge Geschichten, bei denen der Unterhaltungswert im Fokus steht. Beste Voraussetzungen also für maximale Awareness ab Sekunde eins, wie es in einer Mitteilung der Agentur Sir Mary heisst.

Die Storys sind so vielfältig wie die Möglichkeiten, die der eingängige Kampagnen-Duktus zu bieten hat: Ein fülliger Mann in Speedos, der sich in eine Yallo-Bräunungsdusche begibt, ein spektakuläres Yallo-Raumschiff auf dem Weg zum Mars, ein Herr beim Coiffeur unter einer Yallo-Lockenhaube und eine Alleinunterhalterin auf einer glitzernden Yallo-Bühne. Die pointierten Spots und Sujets haben alle etwas gemeinsam: Die mit Yallo gebrandeten Vorhaben scheitern gnadenlos, denn schliesslich kann Yallo weder bräunen, noch zum Mars fliegen, noch Locken machen, noch singen.



Stefan Fuchs, Executive Director bei Yallo unterstreicht: «Die Kampagne stärkt die Marke Yallo weiter als smarten, frechen Telco-Anbieter, der nicht nur günstige Angebote, sondern mit Mobile, Internet und TV ein umfassendes Leistungspaket anbietet.»

In einer ersten Welle ist die Kampagne seit 27. März in der ganzen Schweiz sichtbar. Mit TV-Spots, Onlinevideos, Social Media Ads, TikTok- und Tinder-Specials, OOH-Plakaten - und Sonderplakaten, die absichtlich falsch auf die Plakatstellen geklebt wurden. Denn Plakate kleben kann Yallo selbstverständlich auch nicht.

Verantwortlich bei Sunrise: Stefan Fuchs (Executive Director Flanker Brands), André Hodel (Senior Director Customer Growth & Brand), Maike Büchler (Senior Marketing & Communications Manager), Mariangela Coco (Senior Director Online Marketing), Carlotta Patané (Marketing & Communications Manager); verantwortlich bei Sir Mary: Adrian Merz (Executive Creative Director), Katrin Espelage (Creative Director), Florian Birkner (Senior Copywriter), Torben Cording (Senior Art Director), Cosima Pereira (Art Director), Paul Gutjahr (Digital Art Director), Nadine Treml (Account Manager), Nicolas Hostettler (Managing Director), Anne Muhl (Strategy Director), Alexia Siegwart (Junior Strategist), Jessica Do Amparo (Senior Content Consultant), Fernando Perez (Art Director), Jeannine Buscher (Visual Storyteller), Alisha Wüest (Junior Social Media Consultant), Luca Zurfluh (Schnitt/Post), Fabian Habisreutinger (Strategy Director Media & Data), Maurizio Rugghia (Founder, Managing Partner), Daniel Zuberbühler (Founder, Managing Partner); Partner: Annina Zimmermann (Producer, Boom Production), Sören Schmidt (Producer, Boom Production), Wolfberg (Regisseur), Sander Vandenbroucke (DoP), Paula Patocka (Fotografie), Ivana Ceranic (Production Designer), Tomas Klimek (Editor), Ralf Leeb (CGI Artist), Viktor Ekrt (Sounddesigner), UKO (Audioproduction), RECOM GmbH (CGI/Bildretusche), Marco Rose, Cédric Zwicky (Mediatonic), Jill Rodenrijs, Julia Lauper, Julia Treudler (WebRepublic). (pd/cbe)