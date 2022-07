Auf mehr als einem Dutzend Bühnen werden dieses Jahr hochkarätige Theater-, Tanz- und Performance-Aufführungen aus allen Kontinenten der Welt zu erleben sein. Nach zwei Corona-bedingt reduzierteren Auflagen vom Zürcher Theaterspektakel kehrt auch die Strassenkunst sowie der gesamte Gastronomiebetrieb auf die Landiwiese in Zürich zurück, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die in Paris lebende Illustratorin Maïté Marque hat Bilder von Produktionen aus dem Festivalprogramm in ihre visuelle Sprache übersetzt, welche geprägt ist von kräftigen Farben in teils unkonventionellen Kombinationen. Das kommt nicht von ungefähr: War Marque als Kind bei Verwandten in der Dominikanischen Republik zu Besuch, war sie umgeben von bunten Interieurs, Früchten in allen erdenklichen Farben und opulenten Malereien. Die Farbpaletten von damals greift Marque in ihrer heutigen Arbeit als Illustratorin und Grafikerin wieder auf, was sich in ihrem unverkennbaren Stil zeigt – und natürlich auch im diesjährigen Festivalauftritt.

«Die von Maïté Marque erstellten Sujets passen perfekt zum Zürcher Theater Spektakel: Ihr unglaubliches Gespür für Farben und Formen, gepaart mit einem ganz eigenen Zeichnungsstil, machen das surreale Werk der Illustratorin unverwechselbar,» so der Art Director und Designer Marcus Kraft.

Das diesjährige Programm bringt einige bekannte Namen nach Zürich, unter anderem die russische Aktivismusgruppe Pussy Riot. Weitere Highlights bilden das Bildertheater von Phia Ménard, eine Uraufführung von Meg Stuart & The Field, sowie weitere Tanz-, Theater- und Musikproduktionen aus Nord- und Südamerika, Asien, Afrika und Australien.

Verantwortlich bei Studio Marcus Kraft: Konzept, Art Direction & Design: Marcus Kraft; Illustrationen: Maïté Marque; Layout: Michel Fries; Web-Entwicklung: Highfive; Verantwortlich beim Zürcher Theater Spektakel: Sarah Wendle, Veit Kälin, Matthias von Hartz (Co-Leitung); INTR AG, Remo Bitzi & Marc Schwegler (Leitung Kommunikation); Cynthia Domfe (Marketing & Leitung Kampagne). (pd/wid)