Die Geschichte der Frauen an der ETH, das ist eine lange Geschichte, wie es in einer Mitteilung heisst. By Heart hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie zu verdichten und in eine klare, einfache Formel zu fassen. Das Team um Art Director Julian Scheidegger bedient sich dabei einer Sprache, die an die kämpferische Tradition der Frauenbewegung erinnert. Indem man die bekannte Gender-Symbolik mit den Initialen der Hochschule verknüpfte, das Symbol mit viel Farbe und Dynamik interpretierte und schliesslich im Stil einer Wildplakatierung zu Papier brachte, entstand der Eindruck einer spontanen und auch etwas forschen Kundgebungs-Grafik, die uns alle zur Teilnahme einlädt.

Denn darum geht es der ETH. Die neue App-Tour soll mobilisieren und uns einladen, den Campus der ETH Hönggerberg zu besuchen und die App herunterzuladen. «Wissenschaft ist weiblich» begleitet Besucherinnen und Besucher auf dem Smartphone bei einem eigenständigen Rundgang über den Campus Hönggerberg und stellt Pionierinnen in der Wissenschaft vor: von der ersten Studentin bis zu Forscherinnen von heute.

Das Team von By Heart hat mit den Verantwortlichen der ETH rund um das Keyvisual einen Massnahmenmix konzipiert, der das neue Tour-Angebot nun bekannt macht. Daraus sind Plakate, Display-Banners, Bodenkleber, Anzeigen und digitale Werbemittel entstanden, die aktuell und Schritt für Schritt ausgerollt werden.

Verantwortlich ETH Zürich: Roland Jaggi (Gesamtprojektleitung), Jessica Bormann (Projektleitung Marketing und Kommunikation), Ralph Trossmann (Gruppenleitung Campus Experience); verantwortlich By Heart: Fernando Gort (Projektleitung), Markus Bircher (Strategie), Julian Scheidegger (Art Direction), Nicole Stark (Media Design). (pd/cbe)