Während zehn Spieltagen produziert Andy Was Right mehrere Inhalte pro Tag, die über die digitalen Kanäle von Sporttip ausgesteuert werden. Vor den Matches wer- den auf der Strasse aufgefangene Orakel-Videos publiziert, in denen Passanten ihre Einschätzungen über das Resultat des Spiels geben. Die Videos werden wenn möglich am selben Tag produziert - Social-first.

Während der Spiele sorgen Memes, die auf das aktuelle Spielgeschehen eingehen, für Nähe und Relatability bei den Nutzern. Durch schnelle Workflows können, so schreiben die Macher in einer Mitteilung, wenige Minuten nach dem Live-Moment bereits Inhalte publiziert werden.

Bei Sporttip kommen die Inhalte gut an. Paola De Feo, Leiterin Produktmanagement sagt: «Die Fussball-EM bringt uns spannende Momente voller Emotionen. Gemeinsam mit Andy Was Right haben wir diese Stimmung optimal genutzt, um mit humorvollem Content Aufmerksamkeit zu generieren.»

Die Inhalte sind auf dem Instagram-Account @sporttip_offiziell zu finden. (pd/eh)