Eine Wakeboarderin, die Schwung in die Finanzen bringt. Ein Monoskifahrer, der das Vermögen mit Gleichgewicht sichert. Ein Bassist, der Geldfragen ein gutes Gehör schenkt. Die Dirigentin eines Männerjodelchors, die auch in der Bank mit Taktgefühl berät. Sie alle sind Finanzcoaches und authentische Botschafterinnen und Botschafter der aktuellen Kampagne der Berner Kantonalbank (BEKB). Mit «Frag mi» laden sie zum Dialog ein, wie es in einer Mitteilung heisst.

BEKB-Finanzcoaches würden der Kundschaft in allen Lebensphasen zur Seite stehen. Immer dieselbe Ansprechperson für sämtliche Finanzfragen zu haben, sei ein einzigartiger Service der sozialen und führenden Bank im Wirtschaftsraum. Diesen Vorteil stellt Bühler&Bühler in den Fokus der neuen Kampagne, die sie verantwortet: von der Idee über die Foto- und Filmshootings über die Kreation sämtlicher digitaler und analoger Werbemittel bis zum Social-Media-Konzept.

Insgesamt neun Persönlichkeiten hat die Zürcher Agentur in Szene gesetzt. Die Fähigkeiten, die sie für ihre besonderen Hobbys brauchen, dienen ihnen auch im Arbeitsalltag. Creative Director Stephanie Geiger erläutert: «Beratung ist Vertrauenssache, vor allem in Finanzfragen. Wer seine Zahlen und Bedürfnisse offenlegt, will sich bestens aufgehoben fühlen. Das bedingt Kompetenz, aber auch Sympathie.» Mit echten Finanzcoaches statt Models bringt dies die Kampagne zum Ausdruck und erzielt damit, Berührungsängste abzubauen.

Verantwortlich bei Bühler&Bühler: Doris Bühler (Chief Creative Officer), Stephanie Geiger (Creative Director), Ronda Miller (Project Leader), Lea Fontana (Designer), Mario Strbac (Digital Content Producer), Jan Gross (Text & New Media Producer), Rebecca Knobel (Text & New Media Producer). (pd/cbe)