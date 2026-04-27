Publiziert am 27.04.2026

Der 50-sekündige Imagefilm, das Herzstück der Kampagne, läuft auf TV, Web TV und YouTube. Für die Realisierung wurden KI-gestützte Produktionstechniken eingesetzt. Konzipiert und realisiert hat die Kampagne erneut die Agentur Contexta. Sie zeichnete bereits 2014 für die Vorgängerkampagne verantwortlich.

Der neue Film erzählt seine Geschichte über einen Avatar, der das Wallis erkundet und dabei zunehmend menschliche Züge annimmt – eine Anlehnung an den aktuellen Diskurs über Künstlichkeit versus Authentizität.

Gedreht wurde an realen Walliser Standorten mit professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern; KI kam als «kreatives Werkzeug» zum Einsatz.

Die Kampagne soll laut Valais/Wallis Promotion über den Tourismus hinaus auch Landwirtschaft, Industrie und Standortpromotion abdecken. Ziel sei es, die Marke Wallis national und international emotional zu verankern und nachhaltig zu stärken, schreibt die Agentur Contexta. (pd/nil)