Publiziert am 06.07.2026

Laut Mitteilung lassen sich mit den neun Routen alle Landesregionen erwandern. Stark+vernetzt setzt sich seit 2015 für stabile Beziehungen der Schweiz zur EU ein; der Allianz gehören nach eigenen Angaben mehr als neunzig Organisationen sowie mehrere Tausend Einzelpersonen an.

Eine Route führt durch den Jura zur Uhrenindustrie, die ursprünglich von eingewanderten Fachkräften aus Frankreich mitbegründet wurde. In der Nordwestschweiz liegt eine Etappe der «ViaRhenana» beim «Stern von Laufenburg»: Dort wurden 1958 erstmals die Stromnetze der Schweiz, Deutschlands und Frankreichs zusammengeschaltet – der historische Ausgangspunkt des heutigen europäischen Stromverbunds. Am Bodensee führt eine dritte Route durch Kreuzlingen und Konstanz, die laut Mitteilung unter anderem ein gemeinsames Klärwerk nutzen.

Die Karte liefert Angaben zu Streckenlänge, Höhendifferenz und Wegpunkten. Sie ist für Unternehmen und Organisationen als Dispenser sowie einzeln über die Website der-schweizer-weg.ch erhältlich; QR-Codes verlinken auf eine Online-Version der Routen.

Eine ähnliche Wanderkarte zu den bilateralen Wegen hatte bereits 2018 der Industrieverband Swissmem lanciert. Die in der Mitteilung erwähnten «geplanten Bilateralen III» sind unterdessen ausverhandelt und als «Paket Schweiz-EU» seit März 2026 im Parlament hängig. (pd/nil)