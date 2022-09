Im Herbst wird in der Schweiz wieder fleissig gewandert und da führt natürlich kein Weg an Rivella vorbei. Auf Facebook und Instagram stellt die Marke verschiedene Wanderrouten vor, die sich an drei Rivella-Sorten orientieren. So gibt es eine klassische Rivella-Rot-Route, eine leichte Rivella-Blau-Route sowie eine natürliche Rivella-Refresh-Route. Jede dieser Routen steht mit ihren Kulissen und ihren unterschiedlichen Aktivitätsmöglichkeiten sinnbildlich für die jeweilige Rivella-Sorte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die einzelnen Wanderrouten werden mit eigens produzierten Videos vorgestellt und mit Gamification-Posts und weiteren Posts rund ums «Rivella Wanderland» ergänzt. Dank dem Content tauche die Community ein in die herbstliche Wander-Vielfalt der Schweiz.

Mit etwas Glück könne man sogar auf einen einzigartigen Preis hoffen: eine eigene Wanderbank auf einer ikonischen Schweizer Wanderroute. Die Gewinnerin respektive der Gewinner der Wanderbank darf diese mit einer Gravur personalisieren lassen. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsse man Rivella nur via Kommentar verraten, mit welchem Wort, Spruch oder Satz man seine Bank versehen möchte. Während einem gemeinsamen Besuch in der Schreinerei werde die persönliche Gravur direkt vor Ort erstellt, bevor das Wanderbänkli dann am finalen Standort platziert werde.

Die Content-Strategie, Produktion und Mediaplanung für das «Rivella Wanderland» stammen von der Agentur Freundliche Grüsse, die seit 2020 die Social-Media-Kanäle von Rivella betreut.

Verantwortlich bei Rivella: Elena Neuhold (Junior Brand Managerin), Francesco Camenzind (Brand Manager); verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Samuel Textor, Marion Schwager (Gesamtverantwortung), Janine Sonderegger (Head of Content), Mara Schwegler (Art Direction), Eva Brun, Andrea Aegerter (Beratung), Katharina Thalmann (Content), Roberto De Bonis (Social Media Strategie). (pd/tim)