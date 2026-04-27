Bodin.Consulting: Wappentier wirbt für Wassermarke

Publiziert am 27.04.2026

Im Mittelpunkt der Kampagne steht der Löwe als Zürcher Wappentier. «Lokales Wasser 37» stammt aus dem Quellgebiet des Uetlibergs, wird in Albisrieden abgefüllt und ausschliesslich in Zürich und der näheren Umgebung vertrieben.

Mit der Kampagne soll laut Mitteilung die Markenbekanntheit erhöht und der Abverkauf gesteigert werden. Angaben zu Mediakanälen, Laufzeit oder Budget macht das Unternehmen nicht.