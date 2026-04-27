Bodin.Consulting: Wappentier wirbt für Wassermarke

Im Mittelpunkt der Kampagne steht der Löwe als Zürcher Wappentier. «Lokales Wasser 37» stammt aus dem Quellgebiet des Uetlibergs, wird in Albisrieden abgefüllt und ausschliesslich in Zürich und der näheren Umgebung vertrieben.
Mit der Kampagne soll laut Mitteilung die Markenbekanntheit erhöht und der Abverkauf gesteigert werden. Angaben zu Mediakanälen, Laufzeit oder Budget macht das Unternehmen nicht.
Credits
Verantwortlich bei Lokales Wasser 37: Urs Grütter und Jane Achermann; verantwortlich bei Furrerhugi: Alexandra Hofer (Mandatsleitung), Julia Ryser (Projektleitung), Bogdana Vranjkovic (Art Direction), Doris Jordi (Media Planung); verantwortlich bei Bodin.consulting: Frank Bodin (Strategie & Konzept), Composing: Lily Metzker.