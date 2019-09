Wahlen 2019: Warum Andreas an die Wahlurne will

Viele Menschen mit einer geistigen Behinderung wollen wählen und haben das Recht dazu – aber weiss das auch die grosse Öffentlichkeit? Insieme Schweiz hat elf Menschen mit einer geistigen Behinderung gefragt, wieso sie wählen wollen, was es für sie bedeutet und welches Anliegen sie haben. «Daraus sind aussagekräftige und berührende Statements entstanden», wie es in einer Mitteilung heisst. Insieme hat diese Statements in einem Video und in mehreren Kurzspots festgehalten. Produziert wurden diese von Nordhang Films.

«Ja, ich will!» – das sagen Andreas, Stefan, Barbara, Thierry, Karin und Bruno, Chris, Silvia und Christian, Sabrina und Olivier. Sie wählen, weil sie Schweizer sind, sie mitbestimmen wollen, sie eine Stimme haben, sie sich eine eigene Meinung bilden wollen, sie für eine bessere Integration kämpfen und weil, was in der Politik entschieden wird, auch ihr Leben betrifft.



Die Spots erscheinen ab Montag auf 20min.ch und den eBoards am Bahnhof Bern, Zürich und Genf, wie es bei Insieme auf Anfrage heisst. Weiter werden die Spots auf den Social-Media-Kanälen YouTube, Instagram, Facebook und Twitter gepostet.

Mit «diesen coolen Videos» wolle Insieme auf einfache und berührende Weise die politische Mitbestimmung von Menschen mit einer geistigen Behinderung in einer offenen Gesellschaft thematisieren. Die Uno-Behindertenrechtskonvention verlangt von den Vertragsstaaten – darunter die Schweiz –, Menschen mit einer Behinderung die Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben zu garantieren.

