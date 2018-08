Die VBZ nutzen das nahe Ende der Ferienzeit für ein aktuelles Motiv im Rahmen ihrer populären Werbekampagne. In den letzten Wochen haben viele Zürcherinnen und Zürcher in fernen Ländern Erfahrungen mit anderen Verkehrsbetrieben gesammelt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Auch wenn diese als Kulisse für spektakuläre Ferienselfies viel hergeben, so gewöhnt man sich zuhause doch ganz gerne wieder an die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der VBZ. Da kommt im Durchschnitt alle sieben Minuten ein Tram oder Bus. Dank diesem dichten Fahrplan muss auch in den Stosszeiten niemand aufs Dach klettern.

«Wie herrlich langweilig ist doch der Zürcher ÖV nach den Ferien», lautet deshalb die augenzwinkernde Botschaft des neusten VBZ-Sujets von Ruf Lanz. Es vereint Selfies aus beliebten Reiseregionen – unter anderem in den USA, Japan und Indien.

Das Sujet kommt seit Mittwoch zum Einsatz: auf doppel- und ganzseitigen Inseraten in «20 Minuten», auf den Fahrerrückwanden der VBZ Züri-Linie sowie in den sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter, Instagram).

