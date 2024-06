Havas Switzerland konzipiert und realisiert eine Kampagne, welche die neue Zusammenarbeit der Marke mit Stan Wawrinka in den Fokus rückt. Der Tennis-Star und Nespresso Schweiz treten mit einer Reihe von Videos und exklusiven Inhalten ins Rampenlicht und erzählen die Begeisterung des Waadtländers für guten Kaffee, heisst es in einer Mitteilung.

Nicht nur seine Nationalität, sondern auch seine authentische Persönlichkeit sowie seine Vorliebe für höchste Qualität und guten Kaffee verbinden Stan Wawrinka mit Nespresso. Schlüssig also, stösst der Tennisspieler dieses Jahr zu den «Friends of the Brand» hinzu, zu denen sich auch Fussballer David Beckham und Schauspieler Jean Dujardin zählen. Zur Feier dieser neuen Kooperation lanciert die Agentur Havas Switzerland nun also eine Kampagne – mit viel Charme und «Stan the man» im Mittelpunkt.





Entstanden ist eine Miniserie in drei Episoden, in denen sich der Schweizer Rekordhalter immer zwischen seiner Leidenschaft Tennis und dem Vertuo-Kaffee von Nespresso entscheiden muss. Die Episoden sind in der für Nespresso typischen, leicht humorvollen Art und Weise aufgebaut und so wird klar: Trotz seiner ausgeprägten Liebe für seinen Sport entscheidet er sich immer und immer wieder für Vertuo. «Es ist eine tolle Gelegenheit für die Agentur, diese vielversprechende Zusammenarbeit auf unerwartete Weise zu feiern – mit drei originellen Filmen, die die Werte der Marke unterstreichen», so Gabriel Mauron, Chief Creative Officer von Havas Switzerland.

Der Gast der Miniserie ist Dario Pieber, Schweizer Meister der Latte Art und ebenfalls ein «Friend of the Brand». Für ihn ist es die zweite erfolgreiche Zusammenarbeit mit Nespresso und Havas: Er hat bereits letztes Jahr mitgeholfen, das «Nespresso Vertuo Window» in Zürich zu eröffnen. (pd/wid)