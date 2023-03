Die Zürcher Kantonalbank ist bekannt für den menschlichen Umgang mit ihrer Kundschaft und die Ansprache auf Augenhöhe. Das ist nicht neu, wie es in einer Mitteilung heisst. Überraschender sei da schon, dass sie diese Menschlichkeit auch mit erfolgreichem Private Banking verbinde. So nehmen sich laut Communiqué über 100 Spezialistinnen und Spezialisten besonders viel Zeit für ihre Private-Banking-Kundschaft. Und zwar nicht nur, wenn es wichtig sei. Sondern auch, wenn nicht.

Unter dem Motto «Das ist, was bei uns zählt» spricht die neue Kampagne die Zielgruppe «bewusst ruhig und besonders ästhetisch an».



Zusätzlich zu den klassischen Kampagnenmassnahmen und Sujets werden diverse Content-Marketing-Massnahmen online und offline mit den Geschichten echter Private-Banking-Kundinnen und -Kunden realisiert und eingesetzt.





Das Resultat der Zusammenarbeit ist seit Montag online, im Print, OOH, auf Social Media und auf dem umfassenden Private Banking Content-Hub zu sehen.

Verantwortlich bei der Zürcher Kantonalbank: Alexandra Rahm, Dominik Streich, Meike Bell, Colin Bollier, Alice Roher; Gesamtverantwortung Konzeption, Kreation und Realisation: Rod Kommunikation; Produktion: All in, Fotografie & Regie: ApricotBerlin, DoP: Patrick Jaworek, Musik: Departement of Noise ; Fertigstellung: Blish; Lithografie; NC; Media: Webrepublic und The House Agency. (pd/cbe)