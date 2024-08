Publiziert am 30.08.2024

Erst kürzlich hat sich die Marke Pepsi einem kompletten Rebranding unterzogen und damit eine neue Ära in der Markenkommunikation eingeleitet. Nun folgt das nächste Highlight: Pepsi tritt neu als Partnerin des Schweizer Frauenfussballs auf. Die Kommunikation der Sponsoring-Partnerschaft übernimmt die Werbeagentur Brinkertlück Schweiz, wie es in einer Mitteilung heisst.



«Wir wollen damit unterstreichen, dass wir es ernst meinen mit unserer Unterstützung für den Frauenfussball in der Schweiz. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, nicht eine strategische Partnerschaft einzugehen, sondern gleich mehrere und auf unterschiedlichen Ebenen. Mit unserem Engagement wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass Frauenfussball die verdiente Sichtbarkeit bekommt und letztlich auch mehr Frauen mehr Fussball spielen in der Schweiz», wird Andreas Locher, Director Beyond Beer, Water & Soft Drinks bei der Feldschlösschen Getränke AG in Rheinfelden in der Mitteilung zitiert.





Unter dem Motto «Durstig nach mehr» lanciert Pepsi nun ihre erste Kampagne für den Schweizer Markt. Als Markenbotschafterinnen und als Gesichter der Kampagne treten zwei aufstrebende Nationalspielerinnen in Erscheinung: Riola Xhemaili, die gerade als Leihspielerin des VfL Wolfsburg bei der PSV Eindhoven unter Vertrag steht, und Nadine Riesen, Spielerin bei Eintracht Frankfurt.





Die Kampagnenidee kommt von der Agentur Brinkertlück Schweiz. In drei Kurzspots entdecken die beiden Spielerinnen immer wieder eine «Goal Wall», inspiriert durch einen Schluck Pepsi und natürlich mit den nötigen Skills gelingen dabei immer die perfekten Treffer.



Zusätzlich treten auch Spielerinnen der gesponserten Clubs – FC Basel, FC Zürich und YB Frauen – auf. Gemeinsam mit Riola und Nadine erscheinen sie in einer national angelegten OLV-, DOOH-, OOH- und Social Media-Kampagne. Geplant sind mehrere Wellen, die weit über die Women’s Euro hinausgehen sollen. (pd/wid)