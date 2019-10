Sir Mary: Was im Wahlmonat alles passieren kann

Sir Mary konnte in Zusammenarbeit mit Tamedia die bunt illustrierte Sommer-Kampagne «In 3 Monaten passiert viel» fortsetzen. Dabei setzt die Werbeagentur erneut auf die Kollaboration mit Journalisten und erarbeitete eine nationale Mobile-Abo-Promotion für einige der grössten Tamedia-Titel in der Deutsch- und Westschweiz. Im Mittelpunkt standen die kommenden Nationalratswahlen. Dazu wurden spannende Fakten rund um die Wahlen zusammengetragen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Umschlag von «20 Minuten» am 7. Oktober stand ganz im Zeichen des Wahlherbsts: Darauf erfuhr der Leser unter anderem, dass die ältesten Wahlberechtigten eher wählen als die jüngsten – und über 178’000 Schweizer Stimmen aus dem Ausland kommen. Die aufwendig illustrierten Titelseiten warben landesweit mit regional teils unterschiedlichen Wahlfakten für eine neue Mobile-Abo-Promotion. Beworben werden Mobile-Abos der «Zürichsee-Zeitung», «Zürcher Unterländer», «Der Landbote», «24 heures» und «Tribune de Genève».

Bei der Themenwahl hat Sir Mary erneut eng mit Journalisten der jeweiligen Titel zusammengearbeitet. 18 Fakten zum Thema Wahlen wurden ausgewählt, von denen einige in ihren Einsatzregionen entsprechend angepasst werden konnten. Darüber hinaus zieren die Fakten nicht nur landesweit die «20 Minuten»-Umschläge, sondern auch als Digital Ads auf Tamedia-Plattformen und Social Media. Weitere Massnahmen sollen folgen.

Verantwortlich bei Tamedia: Daniel Hess, Katja Walser, Nadège Ntsika, Raphaela Birrer, Benjamin Geiger, Patrick Feuz, Emilie Saint Girons; verantwortlich bei Sir Mary: Florian Beck, Andi Portmann, Pascal Baumann, Delia Guerriero, Tobias Röben, Ria Breitenmoser, Daniel Zuberbühler. (pd/cbe)