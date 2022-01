Mit dem Claim «Immobilienprofis tun alles für ihre Kunden» stellt Homegate in der neuen Kampagne die Immobilien-Vermarkterinnen und -Vermarkter in den Mittelpunkt. Das Ziel des rund 90 sekündigen Spots sei es, die vielseitige Arbeit der Immobilienprofis mit einem Augenzwinkern zu zeigen, heisst es in der Mitteilung dazu. Ergänzt mit einem umfangreichen Multi-Channel Marketing wird der Spot in B2B-relevanten Kanälen sowie an Branchen-Events gezeigt.

Die Allermeisten wissen vermutlich, was Immobilien-Vermarkterinnen und -Vermarkter für eine Aufgabe haben. Und nicht Wenige haben bereits einmal mit Ihnen zusammengearbeitet. Genau gesagt haben knapp ein Fünftel der Personen, die zwischen Herbst 2019 und Frühling 2021 aus einem Eigenheim ausgezogen sind, für den Verkauf eine Vermarkterin oder einen Vermarkter hinzugezogen. Dies zeigte eine Umfrage von Homegate zum Umzugsverhalten von Frühling 2021.



Dabei vereinen Immobilien-Vermarkterinnen und -Vermarkter oftmals gleich mehrere Berufe mit dem Ziel, das Miet- oder Kaufobjekt effizient zu vermarkten und ihre Kundinnen und Kunden glücklich zu machen. «Um die Arbeit der Immobilienprofis zu würdigen, lanciert Homegate die Kampagne «Immobilienprofis tun alles für ihre Kunden». Mit einem Augenzwinkern möchten wir mit einem rund 90 sekündigen Spot auf genau diese Vielseitigkeit des Vermarkter*innen-Berufs aufmerksam machen und uns bei unseren professionellen Kundinnen und Kunden bedanken», sagt Jasna Smojvir, Head of Customer Marketing bei Homegate. Gleichzeitig möchte Homegate seinen privaten Nutzerinnen und Nutzern die möglichen Vorzüge und die Kompetenz einer Vermarkterin für die nächste Vermietung oder den nächsten Verkauf aufzeigen.

Der Spot steht im Zentrum einer umfangreiche B2B Multi-Channel Marketing Kampagne. Dabei sei er minimal gebrandet, um auch für Immobilienprofis einen Mehrwert bei der Kommunikation ihrer Services zu bieten und zur Verbreitung zu animieren, heisst es weiter. Daneben würden Spot, Visuals und Botschaft auf Social Media aber insbesondere auch in Fachmedien, -portalen und -events gezeigt.

Verantwortlich bei Homegate: Jasna Smojvir, Loïc Privet, Sandra Pahl, Fabian Korn und Janina Hopfer; verantwortlich für Konzept & Produktion bei Happy Content KLG: Patrick Mueller (Regie) und Michael Eggler (Kamera); verantwortlich für die Social Media Umsetzung bei Beyonder GmbH: Chris Beyeler und Luca Conconi; Schauspieler in der Hauptrolle war Hans Caspar Gattiker. (pd/wid)