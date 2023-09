«What’s next?»: Eine Frage, welche sich die verantwortlichen Analysten, Wissenschaftler und Finanzfachleute während 30 Jahren immer wieder aufs Neue stellten und immer wieder erfolgreich beantworteten. So investierte BB Biotech in den letzten Jahrzehnten in erfolgreiche und innovative Unternehmen, welche Biotechnologie-Geschichte mitschrieben, wie es in einer Mitteilung heisst. Unter anderem in Firmen wie Actelion, Genentech oder Moderna, welche vor zwei Jahren mit der Entwicklung einer Covid-Impfung Bekanntheit erlangte.

Die Frage nach dem nächsten grossen Trend in der Entwicklung neuer Medizin treibt die Verantwortlichen bei BB Biotech auch in Hinblick auf zukünftige Entwicklungen an. Und so ist die Frage «What’s next?» heute genauso aktuell und in der DNA der Beteiligungsgesellschaft verankert wie während der letzten drei Jahrzehnte.

Einzig die Informationsbeschaffung hat sich seit den Anfängen 1993 markant verändert, was sich in der visuellen Umsetzung der Kampagne widerspiegelt:



Die Kampagne ist medial auf digitale Medien, Print und Plakate ausgelegt und läuft bis Ende Jahr.



Verantwortlich bei Hochspannung Werbeagentur Zürich: Alexander Taiganidis, Matthew Katumba, Fritz Kreis, Tanja Kongolo, Monika Jagodzinski, Johannes Jordan, Sophie Graf, Nyima Weber. (pd/cbe)