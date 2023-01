In Reisebüros finden Kundeninnen und Kunden professionelle Beratung, wenn es um die schönste Zeit des Jahres geht. Dass diese ihre Kundschaft aber nicht nur vor der Reise gut beraten, sondern auch während und nach den Ferien umfassend betreuen, zeigt Kuoni nun in einer schweizweit ausgerollten Retail-Kampagne.

Unabhängig davon, wie gut eine Reise geplant ist, die Frage «Was ist, wenn...» kann in ganz unterschiedlichen Situationen auftauchen: Was ist, wenn ich auf der Heimreise aufgrund einer Beschwerde plötzlich etwas mehr Beinfreiheit benötige? Was ist, wenn wir abreisen, das Lieblingskuscheltier des Jüngsten aber im Hotelzimmer zurückbleibt? Was ist, wenn ich meiner Liebsten einen Heiratsantrag machen möchte, aber den richtigen Ort für die grosse Frage noch nicht gefunden habe? Anhand ebendieser Beispiele zeigt die Kampagne in drei unterschiedlichen Visuals und Videos auf, dass die Mitarbeitenden im Kuoni-Reisebüro auf solche Fragen stets eine Antwort bereit haben und den Gästen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Die aktuelle Retail-Kampagne wurde vom Kuoni Marketingteam unter der Leitung von Chief Marketing Officer André Plöger konzipiert und realisiert.

Die ersten TV-Spots werden seit Anfang Januar 2023 ausgestrahlt. Die Kampagne beinhaltet neben den TV-Spots auch verschiedene Online- und Social-Media- Massnahmen, Inserate sowie Aktivitäten am Point of Sale, die übers. ganze Jahr in drei schweizweiten Wellen auf unterschiedlichen Kanälen zum Einsatz kommen. (pd/mj)