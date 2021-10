«Gemeinsam für deine Gesundheit» – die neue Herbstkampagne soll deutlich machen, weshalb die Krankenversicherung Sanitas der ideale Partner ist, wenn es darum geht, Gesundheit zu pflegen, fördern und erhalten. Entwickelt und umgesetzt hat die Omnichannel-Kampagne die Creative Consultancy & Sanitas-Leadagentur Branders.

Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Das wurde uns in den letzten Monaten, die von der Pandemie und ihren Auswirkungen gezeichnet waren, deutlich vor Augen geführt. Doch plötzlich war da diesen Sommer wieder Lebensfreude zu spüren, ein neuer Optimismus und der Wille, wiedergewonnene Freiheiten nicht sorglos aufs Spiel zu setzen.

Selbstbestimmtheit, Prävention, Achtsamkeit, Solidarität, Disziplin – diese Themen prägen heute unseren Alltag und unsere persönliche Gesundheit. Und sie haben einen grossen Einfluss darauf, was wir von unserer Krankenversicherung erwarten. Und was genau ist das? Nun, im Grunde dasselbe, was wir auch in Beziehungen und Freundschaften erwarten: Es zählen Eigenschaften und Werte wie Kompetenz, Verlässlichkeit, Nähe, Flexibilität oder Attraktivität.

«Lust auf den idealen Partner?»

Diese Werte will die aktuelle, von Branders umgesetzte Herbstkampagne von Sanitas hervorheben, heisst es in der Mitteilung. Damit soll der Status, den Sanitas in der Bevölkerung hierzulande innehat, weiter gefestigt werden. Nachdem die Krankenversicherung bereits in den letzten Jahren bei Umfragen zur Kundenzufriedenheit obenaus schwang, landete Sanitas auch 2021 bei den Kundenbefragungen des Vergleichportals bonus.ch und des Konsumentenmagazins K-Tipp zuoberst auf dem Podest.

Zu den nennenswerten Innovationen im vergangenen Jahr gehören etwa die Erweiterung der Sanitas-Portal-App, die Stärkung der eigenen Gesundheitsplattform sowie die Veröffentlichung der zweiten Ausgabe des «Sanitas Health Forecast». Die umfassende jährliche Publikation – die ebenfalls von Branders umgesetzt und im Wörterseh-Verlag herausgegeben wird – hilft beim Aufbau von Gesundheitswissen und enthält zahlreiche Tipps für einen gesünderen Alltag. Ausserdem versammelt sie erneut die wichtigsten Erkenntnisse einer exklusiven, von Sanitas in Auftrag gegebenen Bevölkerungsbefragung zur Gesundheit der Zukunft.

Die neue Sanitas-Herbstkampagne unterstreicht die solidarische Grundhaltung der Versicherung und vermittelt eine persönliche, positive Atmosphäre. Die Kampagne wurde zielgruppengerecht aufbereitet und ist neben OOH, DOOH und Online-Videoformaten auch auf allen digitalen und Social-Media-Kanälen zu sehen.

