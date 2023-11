Webrepublic: Was man dank EuroDreams alles machen kann

«Mach deinen Traum wahr» – mit diesem Claim spricht die aktuelle Kampagne von Swisslos Millennials und die Gen Z an. Die Kommunikationsoffensive für das neue Produkt EuroDreams in der Deutschschweiz und im Tessin verantworten Webrepublic und Wirz gemeinsam im Kollaborationsmodus BoB. Unic ist für die Konzeption und Umsetzung der App zuständig.

Der Anreiz ist gross «Gewinn: 30 Jahre 22’222 Franken pro Monat» – das ist der Hauptgewinn von EuroDreams, dem neuesten Produkt von Swisslos. Webrepublic und Wirz als Agentur-Partner BoB haben die Lancierung des neuen Spiels in der Deutschschweiz und im Tessin von A bis Z betreut, wie es in einer Mitteilung heisst. Anders als Lotto, Bingo oder EuroMillions richtet sich EuroDreams klar an eine jüngere Zielgruppe, die bislang wenig Berührungspunkte mit dem Lottospielen hatte. Zentral dafür ist die App, die das klassische Spielen am Kiosk oder auf der Website ergänzt. Die Konzeption und Realisierung davon verantwortet Unic. Das In-App-Game generiere auf spielerische Art und Weise Zahlen für den Tipp in der nächsten Ziehung, heisst es.

Co-Creation von der App bis zum Poster



Webrepublic war als Projekt-Lead für die Koordination der zahlreichen Workstreams zwischen allen involvierten Agenturen sowie dem Auftraggeber Swisslos verantwortlich. Das Vorgehen verlief nicht, wie sonst üblich, sequenziell, sondern parallel. Das heisst, der Kreativprozess, die App-Entwicklung sowie die Kampagnenplanung beeinflussten sich gegenseitig und waren dadurch optimal aufeinander abgestimmt, wie die Agentur schreibt.

Eine konsistente User Journey über alle Touchpoints hinweg, vom Megaposter bis zum Game, sei das Resultat. Die Ads zeigten humorvoll, was man dank EuroDreams alles machen kann – egal wie verrückt ein Wunsch sein möge: Vogelhäuser bauen, Texte für Glückskekse verfassen, Katzenparties planen oder Wasserrutschen testen. Die Hauptsache ist, dass die glücklichen Gewinner:innen ihren Leidenschaften nachgehen können.

Die gross angelegte Awareness-Kampagne ist auf Display Ads, Social Media und (Digital-)Out-of-Home in der Deutschschweiz und im Tessin zu sehen. Ergänzt werden die Paid-Kanäle durch verschiedene organische Massnahmen wie eine Landingpage und Flyer an den Verkaufsstellen.

Verantwortlich bei Swisslos Interkantonale Landeslotterie: Markus Fischer (Leiter Marketing & Distribution), Alona Jovanovic (Leiterin Produkt-Management Lottos), Sophia Michaelis (Produkt-Management Lottos), Kim Scheidegger (Leiter Projekt-Management), Patrick Heinimann (App-Spezialist); verantwortliche Agenturen: Webrepublic: Tobias Zehnder (Partner), Julian Kaufmann, Margarita Kostopoulou, Silja Achermann (Strategie), Natacha Zurflüh-Khalifé, Nadine Schuler (Account Management), Stephanie Belvedere, Manuel Ritsch (Concept, Creative Director), Alex Laitenberger, Simone Lagomarsino, Neal Boschung, Fanny Ruf, Marina Knezevic (Multimedia Design), Roman Soom, Pascal Fust, Pablo Buettikofer (Media Buying), Sadhbh Sullivan (Social Media), Silvan Burnand (Digital Analytics), Philipp Hiemer, Pascal Misala (UX), César Desales, Paco Hobi (Software Engineering), MYGOSH (Video/Photo Production); Wirz: Simone Jehle (Partner), Julia Ewers (Strategie), Florian Siegrist, Adrian Busse, Corinne Räber (Kreation), Yussef Serrat (Produktion); Unic: Philippe Surber (Partner), Roman Haag (Partner, Software Architekt), Fabian Oehler (Account Manager, Projektleitung), Marco Schliesser (Lead Software Engineer), Tobias Kreutzer, Maciek Czmuda, Kacper Piwowarski (UX Konzept und Design & 3D, heimoto). (pd/wid)