«Das Einzigartige an der Rezeptur des neuen Prügeli-Sortiments ist der einzigartige cremige Kern», wie es in einer Mitteilung heisst. Und weiter: «Das innovative Ergebnis intensiver Forschung und viel Know-How des bekannten Traditionsunternehmens erzeugt durch das sensorische Erleben von verschiedenen Konsistenzen ein neues Genusserlebnis, das bei jedem Bissen die gute Laune noch verbessert und einfach glücklich macht.»

Die neuen Munz-Prügeli «Extra» in den drei Varianten «Extra Nuss», «Extra Kakao» und «Extra Milch» hätten alle den cremigen Kern und seien laut Angaben von Maestrani «kompromisslos nachhaltig». Sie würden mit rein natürlichen Zutaten, CO 2 -neutral und mit Fairtrade-Kakao hergestellt – natürlich ohne Palmöl, versichert Maestrani. Hierfür sei ein «All Natural»-Logo entwickelt worden, das zukünftig alle – ausschliesslich in der Schweiz hergestellten – Schokoladen-Produkte der Marken Munz und Minor zieren werde.

Die Antwort kreierte für Munz die Lancierungskampagne dazu, wie es in der Mitteilung der Zürcher Agentur weiter heisst. Mit «Cream will rock you» verspreche die Kampagne, wie sich das Geschmackserlebnis beim Genuss eines Munz-Extra-Prügeli anfühle: «es rockt». Die Werbemittel würden dabei nicht nur auf die «innovative Rezeptur» des cremigen Kerns aufmerksam machen, Nachhaltigkeit und Swissness würden ebenso prominent kommuniziert.

«Mit den Munz-Extra-Prügeli haben wir das für uns wohl beste Prügeli der Schweiz entwickelt und dafür war es wichtig eine laute Kampagne zu haben», lässt sich Cordula Glassmacher, Lead Branding & Communications bei Maestrani, in der Mitteilung zitieren. Reto Dürrenberger von der Agentur Die Antwort ergänzt: «Die neuen Prügeli revolutionieren den Schokoladenmarkt mit ihrem einzigartig flüssigen Kern. Dafür die Lancierungskampagne zu machen, war für uns eine Ehre.»

Die neuen Munz-Extra-Prügeli sind ab sofort im Handel erhältlich. Die crossmediale Kampagne ist in diesen Tagen schweizweit gestartet mit Plakaten sowie digital auf Social Media, POS-Präsenz im Handel sowie zahlreichen Sampling-Aktionen.

Verantwortliche Agentur: Die Antwort; verantwortliche bei Maestrani: Cordula Glasmacher (Lead Branding & Communications). (pd/tim)