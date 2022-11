Ziel des Auftritts ist es, die junge, umweltbewusste Generation TikTok fürs Recycling zu sensibilisieren – dafür, dass jede Dose und jede Flasche zählen. PET-Getränkeflaschen und Alu-Dosen würden durch Recycling einen «markant hohen Umweltnutzen» erzielen, und weil sie die jeweiligen Rohstoffvorkommen schonen, wie es in einer Mitteilung heisst. Weil die Trikots der Schweizer Nationalmannschaft auch aus einem Anteil rezykliertem PET bestehen, wird die Kampagne im Vorfeld und während der Fussball-WM in Katar ausgespielt.

Unter dem Credo «Social – genauer TikTok – first» lancierten Igora Alu-Recycling und PET-Recycling Schweiz in Zusammenarbeit mit TikTok und den Creators mehrere Videos rund ums Alu- und PET-Recycling in der Schweiz. Durch die Aktivierungsmassnahme werde die junge Gen-TikTok-Zielgruppe sensibilisiert fürs Recycling von Getränkeverpackungen im Out-of-home-Konsum. Der Erfolg in der Zielgruppe der Energy-Drink-Konsumentinnen und Konsumenten sei laut Mitteilung bemerkenswert: «Auf der Entertainmentplattform werden die Videos mit hoher Aufmerksamkeitspanne angeschaut, die User identifizieren sich gleichwohl mit Creators und der Plattform, die zum Nachahmen animiert», wird Sharon Lehmann, Marketingkommunikationsleiterin von Igora und PET-Recycling Schweiz, zitiert.

Ein wichtiges Merkmal in der Zusammenarbeit mit TikTok sei es, dass die Schweizer Creators Ideen entwickeln würden, die sowohl zum Thema, wie auch zu ihrem individuellen Auftritt auf TikTok passen würden. Das verleihe den Videos die «Authentizität mit Entertainment-Charakter», was auf TikTok zähle.

Eines der Videos, bei dem das PET-Recycling im Vordergrund stehe, sei auf dem Gelände des Fussballclubs Oberrieden gedreht worden. Die ersten sechs Videos zum Thema Alu-Recycling seien auf dem TikTok-Profil von Igora im Oktober 2022 ausgespielt worden. «Wir verzeichneten insgesamt 8 Millionen Views innerhalb unserer Kernzielgruppe, den 20- bis 25-Jährigen. Der Algorithmus hat dabei entschieden: Das erfolgreichste Video erzielte im Kampagnenzeitraum 3,6 Millionen Views, erreichte 2,8 Millionen Profile, 17'700 Likes, 234 Kommentare und wurde 132-mal geteilt», fügt Lehmann laut Mitteilung an.

Es folgen ein Topview-Video über Alu-Recycling im Vorfeld zur Fussball-WM am 10. November 2022 und ein weiterer Topview zum Thema PET-Recycling am 28. November 2022. Weitere Videos zur Recycling-Sensibilisierung sind während der Fussball-WM vom 10. November bis 18. Dezember 2022 zu sehen – exklusiv auf TikTok.

Verantwortlich bei Igora Aluminium-Recycling und PET-Recycling Schweiz: Jean-Claude Würmli, Lukas Schumacher, Sharon Lehmann, Giulia Tamburini; verantwortlich bei TikTok: Elisa Marie Pee, Ben Doll; Creator-Agenturen: Foap: Jules Adamczyk, Aga Król); We Are Era (Berlin): Christian Roehrich, Karyna Kushniruk und Viviana Loureiro; Schweizer Creators: Timo Haucke, Ramona Brüniger, Yannik Tschan, Jesina Amweg und Mattia Frare. (pd/tim)