Publiziert am 17.08.2026

Der Verband für Hotellerie und Restauration würdigt mit der Kampagne die rund 270'000 Mitarbeitenden im Schweizer Gastgewerbe, wie er mitteilt. Entwickelt hat sie Farner. Im Zentrum stehen humorvolle Kurzfilme, die Situationen zeigen, wie sie ohne Mitarbeitende im Gastgewerbe aussehen würden. Die Auflösung erfolgt jeweils mit einem Perspektivenwechsel und der Botschaft «Zum Glück gibt's Gastro».

«Mit dieser Kampagne rücken wir die Menschen ins Zentrum, die mit ihrem täglichen Einsatz und ihrem Unternehmergeist das Gastgewerbe in der ganzen Schweiz tragen und Gastfreundschaft erlebbar machen», lässt sich Kareen Vaisbrot, Direktorin von GastroSuisse, in der Mitteilung zitieren.

Die Kampagne basiere auf der Erkenntnis, dass die Menschen im Gastgewerbe häufig unsichtbar blieben, heisst es weiter. «Dankbarkeit kann man nicht einfordern. Man muss sie erlebbar machen. Sie wächst, wenn Menschen erkennen, was das Gastgewerbe jeden Tag leistet. Nicht belehrend, sondern nahbar, unterhaltsam und so, dass die Leistung hinter jedem besonderen Moment spürbar wird», erklärt Nadine Sperb, Senior Beraterin bei Farner.

Neben den Filmen sind laut Mitteilung ergänzende Aktivitäten für Gäste und Betriebe geplant. Angaben zu Budget, Mediamix und zur Anzahl der Kurzfilme macht der Verband nicht. Der Start ist auf den Sommer 2026 angesetzt, die Kampagne soll bis ins erste Quartal 2027 laufen.

Farner arbeitet seit mehreren Jahren für GastroSuisse. Zuletzt verantwortete die Agentur die Employer-Kampagne «Hosts of Switzerland» mit den Spitzenköchinnen und -köchen Tanja Grandits, Elif Oskan und Andreas Caminada (persoenlich.com berichtete) sowie die Kampagne «Das kann nur Gastro», die 2025 an den Sabre Awards in London ausgezeichnet wurde. (pd/nil)