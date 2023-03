In Zusammenarbeit mit dem Grand Casino Bern hat die Kreativagentur Republica für das Online-Casino 7 Melons die Fantasiefigur Melvis entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst. Melvis wird zum Gesicht und Storyteller der Marke 7 Melons und agiert in allen Kommunikationsmassnahmen sowie auf der Game-Plattform.

Seinen ersten Auftritt hat die Wassermelone mit Elvis-Frisur bei der neusten Staffel «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert», welche 7 Melons als Sponsor unterstützt, so die Mitteilung. Dabei tanzt er sich durch die Sponsoringformate in den Pausen oder die Cut-ins während der Show. Republica übernahm das Character-Design, die Animation, das Naming und das Storytelling von Melvis, wessen Idee zusammen mit dem Team von 7 Melons entwickelt wurde.

«Es ist für 7 Melons eine grosse Freude und Ehre, mit Melvis dem Camp in Gran Canaria beizuwohnen», erklärt Ludwig Nehls, CEO des Grand Casino Bern, in der Mitteilung. «Insbesondere weil es das letzte Mal ist, dass Seven dieses erfolgreiche Format als Host begleitet. Melvis kommt somit genau zur richtigen Zeit ins Spiel.»

Verantwortlich bei Grand Casino Bern, 7 Melons: Ludwig Nehls, Gerald Fineder, Bruno Peake und Laura Wälchli. (pd/yk)