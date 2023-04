Seit 70 Jahren begeistert und spaltet es die kulinarische Schweiz: Aromat. Was bei den einen unter keinen Umständen auf den Tisch kommen darf, ist für die anderen das legitime dritte Grundgewürz neben Salz und Pfeffer. Mit einer Plakataktion und einem Augenzwinkern wendet sich Knorr nun an diejenigen, die ohne Aromat nicht sein können.





Die Plakate skizzieren mit der Frage «Ostern und kein Aromat mehr?» laut einer Mitteilung nicht nur «ein absolutes Horrorszenario für jede Liebhaberin und jeden Liebhaber der gelben National-Würze, sie leisten auch gleich Abhilfe»: Die Spezial-Plakate wurden mit einer Aromat-Dose in einer Notfallbox ausgerüstet und dem Hinweis «Scheibe einschlagen» versehen.

Insgesamt vier Plakate wurden am Ostersamstag an je zwei Standorten in Zürich und in Basel aufgestellt. «Und obwohl wir eher davon ausgegangen sind, dass die Plakate als beliebte Fotosujets genutzt werden, haben Passanten 100 Scheiben demoliert», so Thomas Back, Geschäftsführender Partner und Creative Director von Streuplan, auf Anfrage von persoenlich.com. «Wir haben wohl einfach das Suchtpotenzial von Aromat unterschätzt.» Die ungefährlichen Scheiben seien immer wieder ersetzt, der Standort gereinigt und die Scherben anschliessend «brav und sauber rezykliert» worden.

Die österliche Plakataktion ist Teil der neuen Aromat-Kampagne «Alles wird gut.». Die Botschaft dahinter laut Mitteilung: Aromat stehe nicht nur für den einzigartigen Geschmack, sondern auch für Lebensfreude, Zuversicht und Genuss.

Verlängert wurde die Osteraktion in den sozialen Medien mit Hilfe von Zeki und des Influencer-Paars «Saturday & Sunday».

Verantwortlich bei Knorr: Albert Wolfgang (Head of Marketing / Nutrition Switzerland / Unilever Schweiz), Sarah Truszczynski (Sr. Brand Manager / Knorr Scratch Cooking Lead Switzerland / Unilever Schweiz), Damjan Stanojlovic (Jr. Brand Manager / Unilever Schweiz); Gesamtverantwortung Konzeption, Kreation und Realisation: Streuplan. (pd/cbe)