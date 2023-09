Galaxus versteht es seit jeher, mit humorvoller Werbung Aufmerksamkeit zu erregen. Offenbar wenig Spass versteht Ferrero. Wegen eines TV-Spots, in dem Galaxus Deutschland einen Werbespot von Raffaello auf die Schippe nimmt, stehen die beiden Firmen nun vor Gericht. Laut der deutschen Lebensmittel Zeitung finde Ferrero die Parodie «abwertend».

Wie es im Bericht heisst, soll eine Zivilkammer des Hamburger Landgerichts am 17. Oktober klären, ob der Galaxus-Spot weiterhin ausgestrahlt werden darf.

Die Spot-Serie «Voll das Leben» wurde in der Schweiz schon vor Jahren lanciert. Der Ferrero-Spot gewann am Schweizer Auftrags- und Werbefilmpreis Edi im Jahr 2018 Bronze. «Wir mögen Werbefilme. Sie sind Teil unserer Kultur und unserer Bildsprache, und diese generischen Welten gibt es auch bei den Galaxus-Spots», sagte damals Regisseur Chris Niemeyer von Plan B Film in einem persoenlich.com-Interview. (cbe)