Die Weihnachtszeit ist für den Handel enorm wichtig und wird von allen Anbietern stark bespielt – mit der Folge, dass Konsumenten mit Weihnachtsangeboten geradezu überhäuft werden. Zudem werden alle Jahre wieder dieselben Klischees wie Chläuse, Engel, Weihnachtsbäume und Schnee hervorgeholt, um auf die Angebote aufmerksam zu machen. Und so versinkt alles im einheitlichen Weihnachtseinerlei, wie es in einer Mitteilung heisst.

Swisscom wählt dieses Jahr einen anderen Weg. «Im besinnlichen Kampf ums Weihnachtsgeschäft möchten wir durch schnörkellose Hochwertigkeit beeindrucken. Wir erzeugen dadurch mehr Kraft für unsere Angebote», wird Achill Prakash, Leiter Marketing- und Markenkommunikation von Swisscom, zitiert.

Die «anmutig und festlich inszenierten Bilder» zeigen die einzelnen Produkte zuoberst auf hochwertigen Geschenkboxen, welche jeweils das Podest für eines von vielen Top-Angeboten bilden, heisst es weiter. Und wie es sich an Weihnachten gehöre, sei alles in liebevoller Handarbeit angefertigt und in einem weihnächtlich warmen Licht fotografiert worden.

Die Kampagne wird primär Outdoor, Online und in den sozialen Medien zu sehen sein.

Verantwortliche Agentur: Heimat Zürich; Fotografie: David Willen; Mediaplanung: Mediaschneider, Zürich. (pd/cbe)