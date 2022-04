Eine Universalbank kann sich heute nicht mehr allein über ihre Produkte differenzieren. Die Migros Bank setzt deshalb neu auf ihre ursprünglichste Kompetenz: den zwischenmenschlichen Kontakt. Damit besinnt sich die Bank zurück auf ihre Wurzeln. Denn bereits Gottlieb Duttweiler als Gründer der Migros Bank stellte den Menschen ins Zentrum und hielt fest: Was zählt, ist der Dienst am Kunden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Menschlich seit immer

So lautet der neue Kampagnenclaim, der die Brücke zur neuen Positionierung schlägt. Er gibt vor, wie die Migros Bank künftig auf allen Ebenen kommuniziert: einfach, ehrlich und aus dem Leben heraus. «Wir wollen bereits in der Markenkommunikation den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Wir sprechen in der Kampagne so mit den Leuten, wie wir es auch im direkten Kontakt mit ihnen tun würden», wird Gwendy Walbert, Leiterin Marketing bei der Migros Bank, in der Mitteilung zitiert.

Kunden stellen Fragen

Ziel der Kampagne ist es, die Menschen an unterschiedlichsten Punkten in ihrem Leben abzuholen. Dazu stellt sie Fragen, die aus dem Alltag der Leute kommen – und zwar wortwörtlich: In Umfragen und Pretests wurden die Fragen ermittelt, die die Menschen in diesen unterschiedlichen Lebensphasen beschäftigen. Einen Schritt weiter gehen die Filme: Hier wird hörbar, was zwar viele Leute denken, aber nie auszusprechen wagen. Das schafft Wiedererkennung. Und das nötige Vertrauen, um sich mit seinem Anliegen an die Migros Bank zu wenden.

Erste Antworten auf die Fragen der Kampagne liefern die Kundenberaterinnen und Kundenberater der Migros Bank auf der Website und auf den sozialen Kanälen. In kurzen Statements geben sie einen ersten Vorgeschmack auf ein Beratungsgespräch – und liefern damit den unwiderlegbaren Beweis für die Nähe und das Verständnis der Migros Bank für ihre Kundschaft.

Die Kampagne ist seit Mitte März schweizweit im Einsatz.

Verantwortlich bei der Migros Bank: Gwendy Walbert (Leiterin Marketing), Oliver Estermann (Leiter Unternehmens- & Marketing-Kommunikation), Laura Steinmann (Spezialistin Marketing-Kommunikation), Simone Ita (Spezialistin Marketing-Kommunikation), Michel Binder (Spezialist Marketing-Kommunikation); verantwortlich bei Wirz: Alain Eicher, Marcus Josty, Yannick Schaller, Najla Becirovic, Tony Faria, Nicole Vizcardo, Kap Tuti (Kreation); Cosima Lang, Francesca Kleinstück, Hannah Mey (Storyline); Erasmo Palomba, Magdalena Zbiec, Nadja Kilchhofer (Agency Producing); Simone Jehle, Fabienne Belci, Janna Löhr (Beratung); Kathrin Jesse (Strategie); Yussef Serrat, Oliver Fäs, Elena Braun (Medienrealisation); MYGOSH (Filmproduktion): Bondi: Rafael Lopez Saubidet und Andres Salmoyraghi (Regie); Jan Mettler (Director of Photography); Lamar Hawkins, Natali Sussman, Ilonka Galliard (Executive Producers); Philippa von Wittgenstein (Line Producer); David Lopez (Edit); Xavier Santolaya (Colorist); Jingle Jungle (Vertonung); Yves Bachmann (Fotograf); Visualeyes International (Foto Agent); Südlich-t (Post-Production). (pd/mj)