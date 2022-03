Ziel der Kampagne war es, die Bekanntheit von Ameos in der Schweiz bei der Zielgruppe der Pflegefachpersonen zu stärken und neue Pflegeexpertinnen und -experten für das Ameos-Spital Einsiedeln zu gewinnen. Mit einer gezielten Digitalstrategie sollten potenzielle neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die attraktiven Anstellungsbedingungen aufmerksam gemacht und zu einer Bewerbung motiviert werden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Um die enge Zielgruppe möglichst effizient und ohne grossen Streuverlust zu erreichen, wurden verschiedene Targeting-Lösungen eingesetzt. Zusätzlich zu den digitalen Onlinemassnahmen wurden darauf abgestimmte Programmatic-DOOH-Platzierungen gewählt, um Pflegeexpertinnen und -experten nebst herkömmlicher Displaywerbung auch mit digitaler Aussenwerbung erreichen zu können. Alle Massnahmen wurden vollumfänglich programmatisch abgewickelt.

Ameos konnte durch die digitale Kampagne mit Drop8 laut eigenen Angaben «einen deutlichen Uplift an Bewerbungen und Brand Awareness in der Zielgruppe verzeichnen».

«Der Einsatz von Programmatic DOOH ermöglicht uns eine nahtlose Integration von Aussenwerbung in den Digitalmix», wird Monty Meier von Drop8 zitiert. «Von einer zentralen Stelle können nun alle digitalen Werbemassnahmen effizient aufeinander abgestimmt werden, was in einem deutlich attraktiveren Return on Media Investment für unsere Kunden resultiert. Es freut uns, Ameos durch den Einsatz einer innovativen Mediastrategie beim Recruiting von neuem Pflegepersonal für das Ameos-Spital Einsiedeln unterstützen zu dürfen.»

André Sidler, Leiter Marketing und Kommunikation von Ameos Region Süd / Standorte Schweiz, ergänzt: «Das Team von Drop8 hat sich im Vorfeld eingehend mit unserer Marke und unseren Herausforderungen auseinandergesetzt und mit uns eine massgeschneiderte und sehr effiziente Kampagne geplant. Während der Laufzeit wurde die Performance der verschiedenen Aktivitäten engmaschig überwacht und die Kampagne laufend optimiert, um eine hohe Visibilität bei der relevanten Zielgruppe sicherzustellen.» (pd/cbe)