Edvin Weine wurde 2014 von der Weinexpertin Madelyne Meyer gegründet. Seither hebt sich die Marke mit ihrem zugänglichen und unkonventionellen Konzept von der etablierten und oft elitären Weinwelt ab. Pünktlich zur Neuerscheinung von Meyers zweitem Buch «Finde deinen Wein», lanciert Edvin Weine zusammen mit der Kreativagentur Mona und Mateo eine neue Kampagne, die laut Mitteilung «für Aufmerksamkeit und Umsatz auf dem Onlinestore Edvinweine.ch sorgt».

Oechslegrad, Terroir, Spätlese und Noten von weissem Pfeffer: Wird über Wein geredet, dann oft in einer Sprache, die nur versteht, wer den vergorenen Traubensaft studiert hat. Edvin Weine ändert dies und gibt die gute Flasche Wein zurück in die Hände derer, die ihn einfach gern haben wollen. Denn ein Wein muss vor allem eines: Zum Moment passen und schmecken. Diese Wahrheit findet sich bei Edvin Weine im Onlineshop, in den Wein-Blogs, im neuen Buch – und in der Kampagne wieder.

Die laut Mitteilung «auffällige, programmatische Social-Media-Kampagne verbindet kompetentes Weinwissen mit Situationen aus dem echten Leben». So entstehe Weinwerbung, mit der sich eine breite Zielgruppe identifizieren könne. Das «dynamische und aufregende Design» sorge für viel Aufmerksamkeit im schnelllebigen Social-Media-Umfeld. Die Kampagne ist seit Ende September im Einsatz.

Verantwortlich bei Edvin Weine: Madelyne Meyer, Karin Zimmerli, Michaela Fässler; verantwortlich bei Mona und Mateo: Sheena Czorniczek, Hannah Mey, Nadine Zürcher, Joëlle Frutiger, Otis Horiuchi, Mona Fluri, Mateo Sacchetti. (pd/cbe)