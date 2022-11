Die Jury der Effie Awards Switzerland verkündet nach den ersten Gold-Gewinnern nun weitere zwei Cases, die einen Gold-Effie gewinnen. Die Wirz Group zusammen mit Sir Mary gewinnen in der Kategorie Highlight für die «No Drama» Kampagne von Schweiz Tourismus. Ebenfalls Gold geht an Wunderman Thompson Switzerland für die «Corona-Spendenkampagne» im Auftrag von Heks in der Kategorie Doing Good.

Aus allen Gold-Effie Gewinnern wird an der Effie-Award-Show am 10. November 2022 im Kaufleuten in Zürich der Grand Effie gekürt.

Schweiz Tourismus «No Drama» (Kategorie Highlight)

«No Drama» hat laut einer Mitteilung über 440 Medienartikel und 800 Millionen Medienkontakte weltweit ausgelöst. «When you need vacation without drama. You need Switzerland.» Diese Botschaft inszenierte die Agentur in einem intimen Gespräch zwischen Roger Federer und Robert De Niro. Federer möchte, dass De Niro in seinem Werbefilm für die Schweiz mitspielt. De Niro lehnt ab, denn die Schweiz mag zwar lieblich, beeindruckend und traumhaft schön sein, doch gibt es hier weder Gefahr noch Drama.

«Eben genau jene Elemente, die für De Niros Schaffen so zentral sind. Aber Drama ist angesichts von Covid das, was wir aktuell am wenigsten wollen – und so entpuppt sich ein Film, der nie realisiert wurde, als charmante und selbstironische Werbung für die Schweiz. Denn wer Ferien ohne Drama braucht, braucht die Schweiz. Ausser natürlich, man ist Robert De Niro», wie es in der Mitteilung heisst.

Auftraggeber: Schweiz Tourismus

Lead Agency: Wirz Group / Sir Mary

Weitere Agenturen / Unternehmen: Pumpkin Film / Ballad / Per Kasch / BaconX und Südlicht

Heks «Corona-Spendenkampagne» (Kategorie Doing Good)

Steigerung aller relevanten KPIs: Der anvisierte ROI konnte laut der Mitteilung mit +33 Prozent übertroffen werden auf 2,6. Die Spendeneinnahmen sind +16 Prozent gestiegen vs. Benchmark, die Spendenbereitschaft pro Kopf +40 Prozent.

Wie bringt man Menschen in der Schweiz dazu, für weniger Privilegierte zu spenden – in einer Zeit, wo sich alle um sich selbst Sorgen machten?

«Die crossmediale Kampagne für Heks bringt die Menschen dazu, die alltäglichen Corona-Regeln aus einer vollkommen neuen Perspektive zu sehen und sich so in die Probleme der Betroffenen einzufühlen. Und zwar, indem sie die bekannten BAG-Icons direkt in die Spenden-Botschaften integriert», heisst es in der Mitteilung weiter.

«Die extrem reduzierten Sujets weckten die Empathie – und das mit messbarem Erfolg: Obwohl während der Coronakrise die Spendenbereitschaft in der Schweiz zurückgegangen ist, konnte das Spendenniveau gehalten und die erwarteten Spenden sogar übertroffen werden. Der hohe Spendenbeitrag pro Haushalt von +40 Prozent gegenüber der erwarteten Benchmark weist auf eine hohe Mobilisierung hin. Die Kampagne hat die Schweiz effektiv bewegt.»

Auftraggeber: Heks - Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz

Lead Agency: Wunderman Thompson Switzerland

Weitere Agenturen / Unternehmen: Zauberküche marketing solutions

Die Effie Awards würdigen weltweit Marketingeffektivität und sind internationale Leistungsnachweise für erfolgreiches Marketing. Die Auszeichnung wurde 1969 von der American Marketing Association ins Leben gerufen, um die effektivsten Werbemassnahmen hervorzuheben. Weltweit wird der Effie aktuell in 57 Ländern und Regionen nach vergleichbaren Kriterien vergeben. (pd/mj)