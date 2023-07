Zwei Kampagnen von Ruf Lanz sind in das internationale Werbe- und Kreativwirtschaftsmagazin Lürzer’s Archive aufgenommen worden, wie es in einer Mitteilung heisst. In der aktuellen Ausgabe «Issue 2/2023» sind die Werbekampagnen für Welti-Furrer Fine Art Transport und Hiltl zu sehen.

Lürzer’s Archive präsentiert alle vier Monate die kreativsten Kampagnen des weltweiten Werbeschaffens. Das Magazin erscheint in 68 Ländern und gilt als Benchmark bei Agenturen und Auftraggebern.

Die Kampagne «When art has to travel» für das traditionsreiche Kunstlogistik-Unternehmen Welti-Furrer Fine Art Transport wurde vom ADC Switzerland mit Gold ausgezeichnet und steht gemäss Mitteilung derzeit im Finale des neuen Woohw Swiss Out of Home Awards, die im Rahmen des neuen Events der Aussenwerbebranche WOOHW! verliehen werden.

Die im Frühling lancierte Hiltl-Kampagne zum 125-Jahr-Jubiläum des Vegi-Pioniers will die Bevölkerung dazu aufrufen mit vegetarischen Google-Maps-Markern das älteste vegetarische Restaurant der Welt zu finden. Auch diese Kampagne ist für den Woohw Swiss Out of Home Award nominiert. (pd/yk)