Der Sommer steht bei Rivella komplett im Zeichen der ereignisreichen Sommerpromotion «Daheim am Wasser». Im Zentrum der kanalübergreifenden Kampagne steht dabei ein Gewinnspiel, bei welchem man einen Camper von Mercedes-Benz gewinnen kann. Nebst dem Hauptpreis würden weitere «interessante Tagespreise» winken, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ein weiteres Element der Promotion bildet das von der Agentur Staay Interactive entwickelte «Water Splash Game», welches man exklusiv in der Rivella-App spielen könne. In diesem Game könnten sich die Nutzerinnen und Nutzer durch das Erspielen von High Scores an der Verlosung von Wochenpreise beteiligen.

Dank der Content-Strategie von Freundliche Grüsse finde die aktivierende «Daheim am Wasser»-Kampagne auch auf Social Media einen «nahtlosen Übergang», wie es in der Mitteilung der Agentur weiter heisst. Im Zuge eines Film- und Fotoshootings entstand die Geschichte einer WG, welche im Camper entlang der Aare die ganze Schweiz bereist. Dabei geniessen sie nicht nur den Sommer ausgiebig mit Rivella, sondern lernen dazu auch noch viele interessante Fakten über den längsten Fluss der Schweiz. Mit dieser Geschichte werde einerseits der Mechanismus der verschiedenen Gewinnspiele und das «Water Splash Game» erklärt – und andererseits weiterer Content in Zusammenhang mit der Sommerpromotion ausgespielt.

Zudem würden mit Sampling-Events an Schweizer Bahnhöfen oder Veranstaltungen wie zum Beispiel dem «Rivella Sup Day» oder dem «Watt Air Jump» auch ausserhalb von Social Media eine Vielzahl an Marketing-Aktivitäten in verschiedenen Städten stattfinden.

