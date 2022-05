Das Onlinewarenhaus Digitec Galaxus entführt das Publikum in drei TV-Spots auf ein fast vergessenes, den älteren Menschen aber noch vertrautes Werbegenre: die vor Dreck und Testosteron starrende Zigaretten-Werbung der 80er und 90er. Doch auch dort komme am Ende alles anders, als man auf den ersten Blick denke. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Die drei Filme sind von 2. Mai bis 12. Juni im Kino, TV und Web-TV sowie online auf YouTube in längeren Versionen zu sehen.

Flankiert werden sie in der Deutsch- und Westschweiz von einer DOOH- und OOH-Kampagne mit diversen bewegten und statischen Sujets, die nebenbei während des Drehs entstanden.

Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (CMO), Flurin Spring (Creative Direction), Ursina Grimm (Head of Brandmanagement), Julia Dürr (Projektleitung & Brandmanagement), Julian Stauffer (Art Direction), Sven Mathis (Grafische Umsetzung), Luca Giugliano (Digital Marketing & Media Planning), Jean-François Arnaud & David Berthold (Translation); Film- und Fotoproduktion: Plan B Film GmbH (Produktionsfirma), HC Vogel (Produzent), Niels Vije (Producer), Chris Niemeyer, Niels Vije, Ali Tseme (Konzept), Chris Niemeyer (Drehbuch & Regie), Roland Schmid (Kamera), Nina Weideli / Delighted GmbH (Ausstattung),Gion-Reto Killias (Schnitt), Adriel Pfister (Colorgrading), Patrischa Freuler & Frederik Bauer (Visuelle Effekte / Grafik-Animation), Matthias Kräutli (Musik / Komposition), Christoph Benz / Jingle Jungle AG (Sounddesign), Danijel Pek / Antitalent Kroatien (Service Produktion). (pd/tim)