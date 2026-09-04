Die Agentur Rosarot hat den Pitch für die Lancierungskampagne von AutoScout24 Direct gewonnen. Die Kampagne startet im September und ist unter anderem im TV und auf digitalen Kanälen zu sehen, heisst es in einer Mitteilung.
AutoScout24 Direct richtet sich an Personen, die ihr Auto verkaufen möchten. Bei dem Angebot können ausschliesslich professionelle Autohändlerinnen während 24 Stunden auf inserierte Fahrzeuge bieten. Wird das Höchstgebot angenommen, wird das Auto laut Mitteilung ohne Besichtigungstermin zuhause abgeholt.
Die Kampagne stellt nicht den Auktionsmechanismus, sondern die Gründe für einen Autoverkauf in den Mittelpunkt – etwa veränderte Lebensumstände oder Bedürfnisse. Umgesetzt wird dies mit einer sprachlichen Mechanik aus Alliterationen und Wortspielen, einem Voice-over sowie einer eigenen Bildsprache. (pd/spo)
Credits
Verantwortlich bei SMG Swiss Marketplace Group: Sebastian Wagner (Senior Digital Marketing Manager), Michael Reichenbach (Head of B2C Marketing), Manuel Hauslaib (Marketing Director Automotive); verantwortlich bei Rosarot: Sophie Beisswenger, Deborah Bäbler (Senior Consultants), Franz Neugebauer (Senior Copywriter), Pablo Kunz (Art Director), Sherida Kuffour (Senior Art Director), Fabio Montefori (Polygraf), Maria Alcover (Motion Design), Marcin Baba (Creative Direction), Matthias Koller (Creative Direction / Gesamtverantwortung); verantwortlich bei Produktion: CZAR Film (Filmproduktion), Florian Nussbaumer (Executive Producer), Nadia Stähelin (Producer), Joana Caiano (Regie), Biby Jacob (Director of Photography), Dreamdust VFX (VFX), DubDub (Vertonung).