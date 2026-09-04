Publiziert am 04.09.2026

Die Agentur Rosarot hat den Pitch für die Lancierungskampagne von AutoScout24 Direct gewonnen. Die Kampagne startet im September und ist unter anderem im TV und auf digitalen Kanälen zu sehen, heisst es in einer Mitteilung.

AutoScout24 Direct richtet sich an Personen, die ihr Auto verkaufen möchten. Bei dem Angebot können ausschliesslich professionelle Autohändlerinnen während 24 Stunden auf inserierte Fahrzeuge bieten. Wird das Höchstgebot angenommen, wird das Auto laut Mitteilung ohne Besichtigungstermin zuhause abgeholt.







Die Kampagne stellt nicht den Auktionsmechanismus, sondern die Gründe für einen Autoverkauf in den Mittelpunkt – etwa veränderte Lebensumstände oder Bedürfnisse. Umgesetzt wird dies mit einer sprachlichen Mechanik aus Alliterationen und Wortspielen, einem Voice-over sowie einer eigenen Bildsprache. (pd/spo)